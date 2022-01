Trøbbel for BankID hos Telia

Annonse

I en pressemelding viser Telia til at problemet ligger hos en underleverandør, og at de jobber sammen om å få løst problemene. Det kan imidlertid ta noe tid. Telia anbefaler at du i mellomtiden bruker BankID med kodebrikke.

Situasjonen blir neppe bedre av at fra og med i dag sender Skattedirektoratet ut skattemeldingene. I den forbindelse gjør Skattedirektoratet oppmerksom på at du vil bli varslet via sms eller epost om at din melding er klar, og at det ikke er noen vits i å logge hos dem før du har fått denne beskjeden.

Annonse

– Vi beklager på det sterkeste at våre kunder har hatt utfordringer med BankID på mobil de siste dagene, og vi har jobbet på spreng sammen med vår leverandør med å øke kapasiteten. Fra 18. mars kommer årets skattemelding og i den forbindelse ber vi om litt tålmodighet selv om vi har tatt grep for at BankID skal kunne tåle trykket. Husk at du alltid kan bruke kodebrikken for å logge inn, sier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarkedet i Telia Norge.

Telia skriver videre at deres mobilnett fungerer godt og tar unna den økte trafikken om dagen. Det selve BankID-tjenesten til Telia som er rammet, og OneCall- og MyCall-kunder er ikke berørt av ustabiliteten med BankID på mobil-tjenesten.