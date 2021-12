Braathe Gruppen styrker sin posisjon i region nord

Annonse

Det norske it-selskapet Braathe Gruppen, med røtter i Østfold, ser mot nord med sin neste investering. Nå kjøper de selskapet iTet, med hovedkontor i Bodø.

Kjennskap til regionen, stabile kundeforhold, en etablert merkevare og et solid fotfeste innen offentlig sektor er stikkord som ligger bak oppkjøpet. Dette skal legge grunnlaget for ytterligere vekst i området, med bakgrunn i et stadig økende behov for kompetanse på nye typer it-tjenester, heter det i pressemeldingen fra Braathe Gruppen.

Microsoft-tjenester, nettskytjenester og it-infrastruktur skal være blant tjenestene som nå får enda bedre vekstvilkår i regionen.

– Dette er et strategisk viktig oppkjøp for oss, som styrker vår nasjonale tilstedeværelse i Norge med våre tjenester, sier Tron Braathe, administrerende direktør i Braathe Gruppen, i meldingen, og fortsetter.

– Vi står sterkt i flere regioner, og med dette oppkjøpet enda sterkere i region nord. Vi ønsker å bygge videre på den eksisterende organisasjonen og sammen nå nye høyder.

iTet AS er lokalisert i Nordland og Troms med kontorer i Bodø, Tromsø, Mo i Rana og Harstad, i tillegg til Oslo. Selskapet har 75 ansatte og en omsetning i 2019 på cirka 180 millioner kroner.

Tron Braathe sier at oppkjøpet gir unike muligheter til å vokse nasjonalt, og etter oppkjøpet vil Braathe Gruppen ha 175 ansatte, omsette for cirka 425 millioner og være lokalisert i Rygge, Oslo, Tromsø, Bodø, Mo i Rana, Harstad, Skien og Kongsberg.