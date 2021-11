Sju tips for å beskytte elektronikken hjemme mot lyn og torden

Annonse

I et normalår slår lynet ned drøyt 100.000 ganger i Norge. Seinsommeren, fra uti juli måned og utover, omtales som høysesong for lynnedslag her til lands. Dette kan gjøre stor skade på elektronisk utstyr, og Telenor melder at de får over 20.000 meldinger om feil på elektronisk utstyr i løpet av sommerhalvåret.

De fleste husker å trekke ut strømkontakten til tv-en når de drar på ferie, men glemmer annet viktig elektronisk utstyr. Det er flere grep som kan tas, og her er Telenors sju tips for dette.

Enkle grep

Det er ikke fryktelig kompliserte ting som skal til for å forebygge skade på elektronisk utstyr under tordenvær.

– En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan unngås med enkle grep. Når tordenværet kommer, er det viktig å koble fra alt elektronisk utstyr, både tele-elektronikk, pc, og tv enten du er i huset, hytta eller andre steder du har slikt utstyr, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge i en pressemelding.

Han forteller videre at det er trygt å bruke mobiltelefonen under tordenvær, men at også den bør kobles fra laderen. En batteridrevet nødlader – en powerbank – kan være kjekk å ha i bakhånd i slike tilfeller.

For de som har fasttelefon eller bredbånd levert over kobberkabler, en eller annen form for DSL-løsning, for eksempel ADSL, så er de ekstra utsatt for slike lynskader, forteller Amundsen.

– Kobbernettet er i mange tilfeller over 100 år gammelt, og er ekstra utsatt for skader ved lynnedslag. Vi er nå i gang med å modernisere fastnettet og bytte ut kobberen med fiber og mobilnett. Dette vil også hjelpe de som i dag kun har kobber som eneste nett inntil huset, understreker han.

Gjør hjemmet klart

Her er Telenors sju tips for å gjøre hjemmet klart for tordenvær og mulige lynnedslag i nærområdet ditt:

Trekk først ut kontaktene til PC, TV, modem og annet teleutstyr. Vurder også å trekke ut tilkoblinger til kabelanlegg, støpsel til fasttelefon og nettverks- og antenneledninger.Bredbånd på fiber: Trekk ut strømmen til ONT’en. Det er den boksen som er koblet med nettverkskabel til din bredbåndsruter.Bredbånd på DSL: Trekk ut kabelen som er koblet mellom kontakten i veggen (og verden utenfor) og kontakten merket DSL på ditt modem/bredbåndsruter.Trekk også ut strømmen til modemet/ruteren.Bredbånd på Kabel-TV: Trekk ut koaks-kabelen mellom TV/multimediekontakten i veggen og kabel-TV-modemet. Trekk også ut strømmen til modemetDet kan være smart å ta et bilde med mobiltelefonen av hvordan ting var koblet slik at man ikke kobler feil når uværet er over eller man er tilbake fra ferie.Hvis du skal på ferie, kan det være lurt å alliere seg med naboene, slik at de kan sjekke det elektriske utstyret for deg hvis noe skulle skje.Montér overspenningsvern. FG-godkjente overspenningsvern er å få kjøpt i mange butikker som selger data- og elektrisk utstyr. Overspenningsvern plugges i jordete stikkontakter og deretter plugger du i disse igjen det utstyret du ønsker å beskytte. Det finnes også avanserte overspenningsvern som i tillegg til strøm kan beskytte telefon- og bredbåndslinjene dine.