Buypass vant kontrakt med Digdir

Buypass skriver i en pressemelding ar selskapet har vunnet en kontrakt med Digitaliseringsdirektoratet for leveranse av elektroniske ID-tjenester over de neste tre årene. Avtalen trer i kraft fra 20. november.

— Det er første gang Digitaliseringsdirektoratet krever sikkerhetsnivå «høyt» i henhold til kravene fra eIDAS til ID-porten. Totalt sett er det over 1.100 offentlige tjenester med over 20 millioner innlogginger i måneden som skjer via denne portalen. Mange offentlig ansatte bruker Buypass ID i tillegg til flere aktører i privat næringsliv via Altinn, sier Pål Müller, salgsdirektør i Buypass.Norge iverksatte EU-regelverket eIDAS i 2018 og ID-porten er nå tilpasset til dette. Digdir utlyste en anbudskonkurranse i januar for tjenesteleverandører som skulle samsvare med de nye kravene. Leverandørene ble vurdert på pris, kvalitet og utbredelse og konkluderte i juni med Buypass som en av tre vinnere.— Kontrakten viser at vi har fått fornyet tillit og vi har tilpasset oss den europeiske standarden som sørger for at Norge følger de nyeste sikkerhetskravene i EU/EØS. Våre tillitstjenester bidrar til videre sikker digitalisering av offentlige tjenester, samt at de nye europeiske standardene åpner for Buypass-leveranser til øvrige land i EU/EØS, sier Müller.