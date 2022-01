Vil spare bygg- og anleggsbransjen for milliarder

Annonse

Larvik-baserte Abax er allerede store innen telematikk, men ønsker nå å bli den sentrale tilbyderen av IOT-plattform innenfor flåtestyringsmarkedet. Gjennom den nye løsningen Smart Connect kan man samle data fra hele flåten i en og samme portal, samt få kontroll over utstyr og verktøy.

– Datafangst bør stå på dagsorden hos alle som driver med flåtestyring. Potensialet er enormt når det kommer til å utnytte data for mer smidig flåtestyring, og derav øke driftsresultatet. Det geniale med Abax Smart Connect er dens enkle og brukervennlige grensesnitt, slik at bedrifter ikke trenger tung digitaliseringskompetanse for å komme i gang. Her er det helt opplagt flere bransjer som har lavthengende frukter, sier Morten Strand, CEO i Abax.

Selskapet sier at terskelen for digitalisering blir lavere ettersom et enkelt grensesnitt for tolking og presentasjon av data. Selskapet anslår at den totale kostnadsbesparelsen for de minste aktørene bygg og anleggsbransjen samlet vil være på over ni milliarder kroner over tre år.

– Barrierene for digitalisering og innovasjon er blant annet tid, kunnskap og kompetanse. Med ABAX Smart Connect gjør ABAX «digitaliseringsterskelen» for bedrifter enda lavere, nettopp ved å tilby et enkelt grensesnitt for tolking av data som sømløst vil bidra til å effektivisere arbeidshverdagen for entreprenørene, fortsetter Strand.

Samtidig som den gir oversikt vil også systemet kunne gi oversikt over hvilke maskiner som forurenser mest og dermed gi en pekepinn på hvilket utstyr som bør byttes ut først. Ifølge SINTEF sin rapport om digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er nettopp digitalisering en av de viktigste faktorene for å oppnå en bærekraftig byggeprosess. Det anslås at anleggsmaskiner står for ca. 20 prosent av klimagassutslippene fra bygg- og anleggsnæringen, mye som følge av tomgangskjøring.