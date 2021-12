Capgemini opprettholder veksten

Annonse

I en pressemelding fra Capgemini remser de opp resultatene fra siste halvår:

* Inntekter på € 7,007 millioner, opp 8,4%

* Inntektsvekst i første halvår på 6,2% ved konstante valutakurser og 5,7% i 2. kvartal

* Driftsmargin opp 0,5 poeng til 11,4%

* Resultat per aksje opp 24% og normalisert resultat per aksje opp 12%

* Sterkere organisk fri kontantstrøm, til € 90 millioner

- Dette demonstrerer vår evne til å levere en sterk økning i inntjening, med vekst i både omsetning og lønnsomhet. Momentum er fortsatt sterkt i Europa, der vi genererer 60% av inntektene. Både Frankrike og Storbritannia viser en meget god resultatutvikling. Veksten i Digital og Cloud fortsetter, og representerer for første gang halvparten av inntektene våre. Disse gode resultat bekrefter relevansen og styrken til vår strategi, sier Paul Hermelin, styreleder og CEO i Capgemini-gruppen, og fortsetter:

- Nylig ble også overtakelsen av Altran kunngjort, som er et viktig strategisk grep for begge selskapene våre. Vi utfyller hverandre og med den kulturelle matchen vi har, kommer vi til å bli en verdensledende aktør innen digital transformasjon for industribedrifter.