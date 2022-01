Nettalliansen inngår avtale på ny kundeløsning

Annonse

Nettalliansen består av 28 nettselskaper som til sammen har nesten 200.000 nettkunder, og utgjør en av de største aktørene i det norske energimarkedet. Nettalliansen har kjørt en grundig anbudsprosess, og CGI vant kontrakten som har en verdi på 60 millioner kroner.

Annonse

Anskaffelsen av ny og felles kundeløsning i Nettalliansen er et viktig steg innen digitalisering, skriver selskapet i en pressemelding.

Annonse

– Med CGI sin kundeløsning får vi et moderne fagsystem som er tilpasset behovet til Nettalliansen og allianseselskapene. I tillegg har vi fått en leverandør som vi kjenner godt, og som jobber for å sikre en god og brukervennlig løsning», sier Maria Rodahl Johansen, daglig leder i Nettalliansen.

– Vi har valgt CGI fordi de har en veletablert kundeløsning og unik bransjekompetanse. CGI forstår nettselskapenes utfordringer gjennom deres lange erfaring med implementering, utvikling og drift av forretningskritiske løsninger i energibransjen. Vi ser frem til et godt samarbeid med CGI.– Det er veldig gledelig at Nettalliansen valgte oss som leverandør. Vi har snart 40 års bransjeerfaring og er den ledende leverandøren av IP-løsninger og tjenester til Energibransjen i Norge. Vår globale tilstedeværelse, sammen med vår lokale forankring og nærhet til kunden, gjør at vi kan tilby våre kunder kompetente team som kjenner bransjen inngående og vet hva som er viktig for hver enkelt kunde. Med Customer Nett på Smart24, leverer CGI løsning og tjenester som er har høy effektivitet, ytelse og kvalitet, hvor prosesser er automatiserte og gjennomprøvde fra innsamling til innfordring. Dette vil gi Nettalliansen et solid fundament og fleksibilitet i en tid der energibransjen opplever krevende omstillinger, og hvor mange ser etter en trygg havn sammen med en solid partner, sier Kenneth Lyford, administrerende direktør i CGI Norge.