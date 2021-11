Ansatte som jobber i åpne landskap bruker oftere elektronisk kommunikasjon

Annonse

Folk prater mindre med hverandre, gjemmer seg bort og chatter mer når de havner i åpent landskap. Det har forskerne Ethan Bernsteins og Stephen Turbans funnet ut gjennom en undersøkelse finansiert av Harvard Business School.

Forskerne tok utgangspunkt i to store bedrifter, og sjekket hvordan de ansatte oppførte seg både før og etter at de byttet kontorlokaler. De utstyrte de ansatte med overvåkningsutstyr som registrerte hvor personene festet blikket, om de snakket, eller om de lyttet. De overvåket også de ansattes epost og chat-funksjoner.

Mindre sosiale

Bernsteins og Turbans skal ha kommet frem til at det ble færre samtaler "ansikt mot ansikt" etter at de ansatte byttet fra cellekontorer og inn i åpne landskap. Faktisk skal dette ha gått med med omtrent 70 prosent. Samtidig økte den elektroniske kommunikasjonen i tilsvarende grad.

Så hvorfor er det sånn?

En teori skal være at mangelen på egne kontorer gjør at folk finner andre strategier for å få være i fred, og derfor velger å benytte seg av elektronisk kommunikasjon. En annen teori er at vi blir overstimulerte av å ha masse mennesker rundt oss til enhver tid.

Forskerne konstaterer at man faktisk ikke vet så mye om hvordan mennesker kommuniserer med hverandre, men idg.se, som har skrevet om denne saken før oss, konkluderer med at et kontors utforming uansett er en viktig del av et selskaps kultur.