Facebook, WhatsApp og LinkedIn på svindelliste

Check Point Research (CPR) har publisert sin nye Brand Phishing Report for tredje kvartal 2021. Rapporten fremhever selskapene som oftest ble utsatt for nettkriminelles forsøk på å stjele enkeltpersoners personlige informasjon eller betalingsinformasjon i juli, august og september.

I tredje kvartal fortsatte Microsoft som det merket som oftest er målrettet av nettkriminelle, om enn i en litt lavere hastighet.

29 prosent av alle phishing-forsøk på merkevarer var relatert til teknologigiganten, ned fra 45 prosent i andre kvartal 2021.

Amazon har erstattet DHL sin andreplass, og står for 13 prosent av alle phishing-forsøk mot 11 prosent i forrige kvartal, da kriminelle ser ut til å dra enda mer nytte av online shopping.

Sosiale medier på topplisten

Rapporten avslører også at sosiale medier for første gang er på topplisten for phishing-forsøk, med WhatsApp, LinkedIn og Facebook som alle dukket opp på topp ti-listen over mest etterlignede merker.

– Trusselaktører prøver hele tiden å innovere seg i sine forsøk på å stjele folks personopplysninger ved å utgi seg for å være ledende merkevarer. For første gang i år har sosiale kanaler blitt en av kategoriene som oftest utnyttes av nettkriminelle, uten tvil i et forsøk på å dra nytte av det økende antallet mennesker som jobber og kommuniserer eksternt i kjølvannet av pandemien, sier Erling Schackt, teknologisjef i Check Point Software Norge i en pressemelding fra selskapet.

Toppliste i tredje kvartal 2021

Nedenfor er de beste merkene rangert etter deres generelle utseende i phishing-forsøk på merkevare:

