Skjebneår for SAP

Forretningsapplikasjonene er navet i informasjonsflyten. Å levere virksomhetenes informasjons-nav er en strategisk posisjon i forretnings-skyen.

De store ERP-krigene før og rundt årtusenskiftet handlet om akkurat denne posisjonen, bare i kundenes datasenter. Der var SAP tidlig ute og tok en lederposisjon med sin hel-integrerte og sterkt konfigurerbare ERP-plattform, en posisjon som har vært sementert og temmelig uangripelig siden da.

Nå skal alle kundene over til skyen, en migrasjon konkurrentene ser på som tidenes mulighet til å stjele markedsandeler. Selskapene SAP konkurrerer med har rene skyløsninger, mens SAP kom sent i gang med å skrive om sine applikasjoner for skyen. Jobben har tatt lengre tid, og vært mer omfattende, enn de hadde forestilt seg. De er helt ikke ferdige ennå.

For å gjøre veien kortere har SAP gjort en serie oppkjøp av skybaserte punktløsninger: Sucessfactors for HCM (Human Capital Management), Ariba for innkjøp, Signavia for BPM (Business Process Management), for å nevne noen.

Oppkjøpene tvinger toppledelsen i SAP til å peke ut en ny strategisk retning. En hundre prosent integrert plattform er noe som hørte fortidens løsninger til – i skyen skal det være Modular Cloud ERP, sier ledelsen. Mindre biter, som kan kjøres separat, men som henger sammen i en felles datamodell, kjørende på selskapets flaggskip, S4/Hana.

Ta bort S4/Hana, og det modulære budskapet er til forveksling likt konkurrentenes.

Tradisjonelt er et SAP-implementasjonsprosjekt notorisk kjent for å ta lengre tid, koste mer, og gjøre mer vondt for kundene enn man trodde ved starten. Nå skal alle SAP-kundene flytte seg, og det sentrale spørsmålet er hvor mange som følger SAP inn i skyen.

Mange er nok fristet til å se andre steder enn SAP. Enda flere vil føle seg fri til å velge deler det ikke står SAP på. Det som har vært et sementert marked i svært lang tid, er i spill igjen.

Derfor følges både tall og signaler fra SAP med argusøyne. Konsekvensen av at kundene nøler, ble tydelig da selskapet nedjusterte salgsestimatene i oktober. Aksjekursen falt mer enn tjue prosent over natta.

Med skyen kommer også en helt ny inntektsstrøm når kundene leier tjenester i stedet for å kjøpe programvare. Derfor er det vanskelig å telle og forstå hvor mange kunder som slår følge over. Det som er klart, er at SAP har forstått og tatt innover seg alvoret.

Da toppsjefen Christian Klein skulle forklare forskjellen på ERP, Modular ERP og Modular Cloud ERP for pressen etter åpningen av årets Sapphire, nøyde han seg bare med å slå fast at framover skulle alt være Modular Cloud ERP, og at det andre bare pekte tilbake til den gamle, monolittiske tilnærmingen til forretningssystemer.

Klare ord fra et selskap som jobber på spreng med å snu seg i takt med virkeligheten. Etter å ha levd svært godt på tingenes tilstand slik de var. I forrige årtusen.