Jeff Bezos trer tilbake som toppsjef i Amazon

Jeff Bezos, verdens nest rikeste mann og gründeren av Amazon, trekker seg noe overraskende fra stillingen som øverste sjef. Han vil imidlertid fortsatt ha en finger med i spillet og en hånd på rattet som selskapets styreformann.

Utenfor den indre kretsen i Amazon kom nyheten ganske uventet. Særlig med tanke på at regnskapet for fjerde kvartal 2020 nettopp er offentliggjort, med like uventede positive resultater for selskapet.

Bezos skal trekke seg tilbake over sommeren, og det er direktøren for Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy, som overtar sjefsstolen. Han begynte i Amazon som markedssjef i 1997, og startet AWS i 2003.

Litt selvskryt

I en uttalelse sier Bezos:

– Amazon is what it is because of invention. We do crazy things together and then make them normal. We pioneered customer reviews, 1-Click, personalized recommendations, Prime's insanely-fast shipping, Just Walk Out shopping, the Climate Pledge, Kindle, Alexa, marketplace, infrastructure cloud computing, Career Choice, and much more.

("Amazon er hva det er på grunn av innovasjon. Vi gjør sprø ting sammen, så gjør dem til normal. Vi var først ute med kundeanmeldelser, 1-Click, personlige anbefalinger, vanvittig rask levering med Prime, Just Walk Out shopping, klimaløfte, Kindle, Alexa, markedsplassen, infrastruktur for skyløsninger, Career Choice og mye mer").

Fra idé til formue

På en måte har Bezos rett i dette. Da han dro i gang Amazon i 1994, var netthandel en relativt vag idé. Og Amazon skulle selge bøker. Fin greie, det, men kanskje var det bare enda en ny dotcom-oppstart som skulle drukne i Stillhetens hav.

Det gjorde det ikke; først endret Amazon hele bokbransjen, så ble det "definisjonen på netthandel". Og da de dro i gang skyinfrastrukturen AWS ble det sett på som litt sært. I dag vet vi at de var først ute med det som i dag er nærmest standard for hvordan vi bruker it-infrastruktur.

Nå skal Bezos nyte livet, sier han. Vi får se. Ingen er derimot i tvil om at Amazon er et av verdens største og mest vellykkede it-selskaper, og at de vil fortsette å være det, selv om Bezos er på seiltur (han har verdens fjortende største yacht, designet og bygget i Norge).