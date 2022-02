Computas vokser med oppkjøp

Annonse

– Dette oppkjøpet er viktig for vår videre vekst i Danmark og Norden. Et oppkjøp har ligget som en strategisk vekstmulighet helt siden vi åpnet Danmark-kontoret vårt i 2018. Det er derfor en stor glede å ha nådd denne milepælen, og jeg er veldig optimistisk med tanke på mulighetene dette gir oss, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, i en pressemelding.

Sharkcell har ti ansatte og kan ifølge Computas kan vise til solide økonomiske resultater de siste årene. Videre var det match i bedriftskultur, verdigrunnlag, samt ekspertise og strategisk retning som var avgjørende, opplyser selskapet.

– Vi får selvsagt nye kunder i porteføljen, flere ansatte, og et enda bedre nettverk i det danske markedet. Men viktigst av alt er at vi mener SharkCell vil åpne flere dører på et strategisk viktig område for Computas, sier Eilertsen.

– SharkCell har sterke referanser innenfor data, business intelligence og modernisering av datavarehus. De har utviklet skybaserte løsninger som har gitt stor verdi til deres kunder. Computas har fra før mye kompetanse innenfor samme område, men oppkjøpet er viktig for å posisjonere oss tydeligere i markedet - ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Dessuten får vi nå økt kapasitet til å svare på etterspørselen i markedet etter denne type løsninger.

Først Danmark, så Sverige

Oppkjøpet gjør det mulig for Computas å vokse raskere, ikke bare i Danmark, men etter hvert også i resten av Norden.

– Vi etablerte oss i Danmark for litt over to år siden og har siden den tid fått et godt fotfeste. At vi allerede går med overskudd her har gitt oss troen på at det er riktig å satse videre i Danmark og resten av Norden, sier Computas-sjefen og fortsetter:

– Målet fremover er å vokse det danske kontoret til å bli på samme størrelse som det norske. Det vil ta tid, men vi har satt en god kurs. I tillegg har vi ambisjoner om å åpne et svensk kontor i løpet av de neste årene. Vi har allerede en stor kunde i Sverige, som betjenes fra vårt danske kontor.