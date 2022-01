Ny cyberrisikoindeks: Nordmenn utsatt for nettkriminalitet

Annonse

Ifølge den nye cyberrisikoindeksen (CRI) til NordVPN har nordmenn høy risiko for å bli utsatt for nettkriminalitet.

NordVPNs CRI viser at nesten hele Norges befolkning bruker internett og smarttelefoner, og 8 av 10 nordmenn handler på nettet. I tillegg til dette er månedslønnen i Norge høy, og vi er aktive i sosiale medier, bruker video on demand og spiller nettspill.

Ifølge risikoindeksen skal høy inntekt, tidsforbruk på nett, avansert teknologisk infrastruktur, urbanisering og digitalisering være faktorer som øker utbredelsen av nettkriminalitet. Dermed skorer nordmenn høyt, og har havnet på en fjerdeplass når det kommer til sårbarhet overfor nettkriminalitet. Island skal være aller mest utsatt, mens sverige ligger som nummer to.

Reduserer risikoen

Selv om de fleste nordmenn er aktive brukere av internett, er tiden vi bruker på nettet begrenset. I henhold til CRI bruker nordmenn nesten 4 timer mindre på nettet enn gjennomsnittet — det beste resultatet globalt. Lav kriminalitet i Norge er en annen ting som er med til å redusere nettrisikoen noe, heter det i meldingen.

— Nettkriminelle ser ikke etter ofre, de ser etter muligheter — mye på samme måte som lommetyver på tett befolkede plasser, sier Daniel Markuson, ekspert på digitalt personvern hos NordVPN, i meldingen, og fortsetter:

— Bruk nok tid i en fullstappet buss, og lommetyven vil ‘tilfeldigvis’ komme bort i deg. Historien er den samme. Din risiko for å bli utsatt for nettkriminalitet øker for hver time du er på nettet.

NordVPNs cyberrisikoindeks dekker 50 land og 70 prosent av verdens befolkning.

Nr. Land CRI

1 Island 0,839

2 Sverige 0,809

3 Forente arabiske emirater 0,774

4 Norge 0,729

5 USA 0,713

6 Singapore 0,670

7 Irland 0,664

8 New Zealand 0,660

9 Danmark 0,657

10 Storbritannia 0,647