Securelink og Securdata blir Orange Cyberdefense

I 2019 ble sikkerhetsselskapene Securelink og Securedata kjøpt opp av det franske telecom-selskapet Orange. Formålet var å bygge Europas største cybersikkerhetsselskap.

Nå har de to selskapene blitt inkorporert i Orange Cyberdefense.

Førstelinjeforsvar

Med sammenslåingen blir Orange Cyberdefense, som er Orange-gruppens avdeling med ekspertise innen cybersikkerhet, en gigant når det kommer til å tilby sikkerhetstjenester i Europa. Ifølge en pressemelding fra selskapet heter det at de vil ha "evne og kapasitet til å bistå selskaper over hele verden". Selskapet vil også være lokalt representert i Norge.

Orange Cyberdefense skal ha mer enn 2100 eksperter i stallen, og skal blant annet kunne hjelpe kundene med å finne den riktige balansen av sikkerhet, digital arkitektur og design, og digitale prosesser, skriver de i en pressemelding.

– Orange Cyberdefense lager førstelinjeforsvar og bygger, lager rammer for og beskytter mot cybertrusler, som igjen bidrar til at vi mennesker bevarer friheten og er trygge i digitale rom, sier Thomas Kronen, Norgessjef for Orange Cyberdefense, i pressemeldingen.