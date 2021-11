Sicra ansetter en av Norges fremste sikkerhetseksperter

Annonse

I august startet Kim Hansen opp i en ny jobb i Sicra, som systemarkitekt med spesielt fokus på it-sikkerhet og forebygging av sikkerhetshendelser.

Hansen har etter mer enn 20 år i bransjen blitt et kjent navn for mange i sikkerhetsmiljøet i Norge, og har også høstet internasjonal anerkjennelse for sitt sikkerhetsarbeid. Han startet i sin tid med å jobbe som tekniker og instruktør på Watchguard-brannmurer, før han senere begynte å jobbe med sikkerhetsløsninger fra Palo Alto Networks. Det skriver Sicra i en melding.

Hansen har arbeidet både med overordnet systemdesign, og «hands-on» som tekniker og arkitekt. Nå sist kommer han fra en rolle som løsningsspesialist og instruktør i Data Equipment, der han i mer enn 7 år har jobbet med nettverks- og sikkerhetsløsninger fra blant andre Palo Alto Networks, Proofpoint og Duo Security.

Vil endre tankesettet til bedrifter

– Jeg trivdes veldig godt i Data Equipment, men jeg hadde lyst til å kunne fokusere enda mer på helhetlig sikkerhet på tvers av ulike leverandører. Da handler det ofte om å endre bedriftens mindset, og hvordan de tenker sikkerhet på servere, klienter, nettverk og så videre. Det får jeg mulighet til hos Sicra, sier Hansen.

Daglig leder i Sicra, Stig Valderhaug, er svært fornøyd med å ha Kim Hansen på plass.

– Han er en svært dedikert og kunnskapsrik person som liker utfordringer. Kim kommer til å jobbe mye med å få bedrifter til å forstå at det ikke holder å bare kjøpe gode sikkerhetsløsninger, men også at de må tenke mer helhetlig rundt sikkerhet på tvers av alle systemer, sier Valderhaug.

Kunne vært unngått

Hansen mener at angrepene vi har sett det siste året kunne vært unngått, siden angriperne benytter sårbarheter det er mulig å beskytte seg mot.

– Jeg vil påstå at det er mulig å sikre seg mot løsepengeangrep. Det er derfor jeg jobber i denne bransjen. Men da må bedrifter tenke annerledes rundt sikkerhet og risiko, og det er der jeg ønsker å bidra med min kompetanse.