Telenor ble truet med pengekrav i dataangrep

Annonse

Angrepet, som var et såkalt ransom-DDoS-angrep, varte ifølge Telenor i rundt tre timer, og all trafikk til de berørte tjenestene ble tatt ned i en kort periode. Mobil- og bredbåndstjenestene, som er selskapets kjernetjenester, ble ikke rammet.

– Slike angrep sender store mengder «søppeltrafikk» mot en internettjeneste eller andre eksponerte systemer hos en bedrift, slik at disse blir utilgjengelig for brukerne eller bedriften selv, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, i en pressemelding.

Like etter angrepet oppdaget Telenor et trusselbrev som advarte mot at det ville komme flere angrep hvis ikke selskapet betalte angriperne i bitcoin tilsvarende 2 millioner kroner.

Telenor har ikke betalt og opplyser at de vil anmelde forholdet til politiet.

Telenor advarer nå andre norske selskaper om at også de kan bli angrepet.

– Jeg ønsker å advare om at denne gruppen nå angriper norske selskaper. Jeg vil spesielt advare selskaper som ikke har effektive metoder for å avverge store konsekvenser fra tjenestenektangrep gjennom DDoS-beskyttelse, men det viktigste av alt er å ikke betale. Det vil bare gjøre denne typen angrep lønnsom, og motiverer de cyberkriminelle til å fortsette, sier Furberg.

(©NTB)