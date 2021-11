Finlands regjering i krisemøte etter at psykoterapisenter ble hacket

Annonse

OPPDATERT: Den eller de som står bak angrepet, forlanger penger for ikke å lekke fortrolige pasientopplysninger videre. Flere hundre pasienter, kanskje også tusenvis, har fått journalene sine stjålet.

Søndag holdt den finske regjeringen krisemøte om saken.

Innenriksminister Maria Ohisalo sier at saken er sjokkerende, og at det nå er eksepsjonelt mange ofre som trenger hjelp samtidig. Hun skriver på Twitter at myndighetene raskt vil tilby krisehjelp til dem som er rammet

Hackingen var rettet mot selskapet Vastaamo som i samarbeid med finske myndigheter driver et tjuetall psykoterapisentre rundt omkring i landet.

Ukjente gjerningspersoner har offentliggjort minst 300 pasientjournaler, som inneholder både navn og kontaktinformasjon, gjennom den anonyme nettverkstjenesten Tor.

Angrepet i 2018

Pasientregisteret, som har privat informasjon om alle pasienter, ble trolig stjålet i to angrep som startet for nesten to år siden, opplyser Vastaamo.

– Utpresseren har begynt å oppsøke ofre direkte med utpressingsbrev, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Centralkriminalpolisen (CKP), som tilsvarer Kripos i Norge, sier at opptil «titusenvis» kan være rammet. Politiet søker etter gjerningspersoner både i Finland og utenlands.

Det er foreløpig uklart om informasjon om diagnoser, notater fra terapitimer eller annen potensielt skadelig informasjon er lekket.

Frykter tillitsbrudd

Etter at lekkasjen ble kjent, har krisetelefonene i Finland blitt nedringt.

Psykiateren Kristian Wahlbeck, som jobber for organisasjonen Psykisk hälsa, sier til rikskringkastingen Yle at de mottok hundrevis av telefoner natt til mandag. Han frykter at datainnbruddet vil føre til et alvorlig tillitsbrudd til finske helsetjenester, og at færre vil søke hjelp i framtiden.

– Allerede nå har mange en høy terskel for å søke hjelp. Jeg er redd for at dette betyr at mange som opplever at de har saker som de ikke vil skal bli allment kjent, lar være å søke hjelp, sier han.

Blant dem som er blitt presset for penger, er parlamentarikeren Eeva-Johanna Eloranta. Hun oppgir at hun har fått krav om å betale 500 euro i bitcoin etter at opplysninger om henne skal ha blitt spredt på nettet.

Mange anmeldelser

Finsk politi opplyste søndag at de så langt har mottatt over 200 anmeldelser fra personer som mistenker at deres pasientopplysninger er på avveie.

– Dere bør ikke gå med på kravene i disse utpressingsmeldingene, sier Marko Leponen, sjef for det finske kriminalpolitiet, ifølge nyhetsbyrået STT

Lørdag kveld ble politiets elektroniske tjeneste for anmeldelser overbelastet fordi svært mange anmeldte utpressingen.

Utpresseren skal tidligere ha krevd selskapets ledelse for bitcoin tilsvarende nesten 5 millioner kroner, for ikke å publisere pasientjournalene på det mørke nettet. Kravet ble avvist. Etter dette dukket det opp trusselmeldinger til hver enkelt pasient.