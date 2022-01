Lars-Henrik Gundersen blir ny administrerende direktør i Norsis

Annonse

Lars Henrik Gundersen, som har jobbet med sikkerhet i hele sitt yrkesaktive liv, blir administrerende direktør i Norsk Senter for informasjonssikring (Norsis).

Lang og relevant erfaring

I dag leder Gundersen arbeidet med beredskap innen informasjonssikkerhet for Sopra Steria sine kunder. De siste årene har han spesialisert seg på sikkerhetskultur og den menneskelige faktoren i sikkerhetsarbeidet. Tidligere har han blant annet jobbet som senior manager for cybersikkerhet i KPMG og vært prosjektleder for informasjonssikkerhet i Politidirektoratet.

Nå har han fått stillingen som administrerende direktør i Norsis, som jobber med å spre kunnskap om en tryggere digital hverdag gjennom blant annet rådgivningstjenesten slettmeg.no og nettvett.no.

Styrelederen i Norsis, Hans-Henrik Merckoll, er meget fornøyd med å ha fått med Gundersen på laget:

– Han har den perfekte kombinasjonen av bred fagkompetanse og gode lederevner som trengs for å ytterligere utvikle både teamet vårt og Norsis sin rolle i samfunnet. Med den pågående koronapandemien er det viktigere enn noensinne å styrke den nasjonale bevisstheten rundt digital sikkerhet, og her har Norsis et viktig samfunnsoppdrag, sier Merckoll i en pressemelding fra Norsis.

Lars-Henrik Gundersen, som først tilt vil tiltre sin nye stilling etter nærmere avtale med styret, gleder seg til å ta fatt på oppgaven:

– Norsis er en av de viktigste aktørene i Norge som bidrar med nyttig og nødvendig informasjon om hvordan folk flest og små og mellomstore virksomheter skal forholde seg til de stadig vanligere digitale angrepene på våre verdier. Jeg er ydmyk og stolt over å få lov til å lede dette teamet av faglig kompetente og dyktige medarbeidere i tett samarbeid med styret, sier Gundersen i meldingen.