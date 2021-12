Er bærekraft bærekraftig?

Annonse

Bærekraft har stått på dagsorden lenge, og rett før pandemien så vi en massiv økning i engasjement rundt temaet verden over. Når vi sakte begynner å planlegge for en post-pandemi, er det nødvendig å løfte frem bærekraft som en prioritet for virksomheten.

Hvorfor? Ganske enkelt fordi det har betydning, for verden, for virksomheten din, dine ansatte og for kundene dine. Jeg tror at for å sikre fortsatt forretningssuksess, må selskapets kjerneverdier stemme overens med miljøet omkring oss, gjenspeile idealene til både kunder og ansatte, og dermed gjøre bærekraft en viktig prioritet for å sikre organisasjonens merkevareposisjon og den fremtidige utviklingen av virksomheten. En fersk undersøkelse fra Harvard Business School viser at selskaper som gjør bærekraftstiltak kan få reelle strategiske fordeler fremfor konkurrenter.

Kanskje tror du at den globale helsekrisen har gjort forbrukere mer opptatt av helse og sikkerhet. Det er sannsynligvis sant, men det har også gitt oss ekstra tid til å reflektere over vår livsstil og kreve mer åpenhet fra verdikjeder. Dette betyr også å se nøyere på opprinnelsen til produkter og deres innvirkning på miljøet. Dette understreker ytterligere viktigheten for virksomheter i å akselerere egne bærekraftsinitiativer.

Utgifter vs Klima

Så, hva tenker bedrifter om dette? Vi spurte 320 toppledere fra flere bransjer i 18 land. Det stemmer at virkningen av pandemien har overskygget bærekraftsinitiativer ganske mye. Det er veldig lovende at de fleste organisasjoner allikevel ser på bærekraft ikke som et uønsket must, men bruker det til å fremme både effektivitet og innovasjon. 85 prosent av respondentene mener at å bli mer bærekraftig kan hjelpe dem med å spare kostnader og hjelpe planeten. Ytterligere 78 prosent sier at bærekraft har blitt en primær måte å drive produkt- og tjenesteinnovasjon på, noe som er helt essensielt for utviklingen av deres fremtidige konkurranseevne.

Det er sant at pandemien har økt presset på en mer effektiv digitalisering, men dette kan også gå hånd i hånd med bærekraft. I undersøkelsen oppgir rundt 80 prosent at de investerer i digital teknologi for å bli en mer bærekraftig virksomhet. Jeg tror absolutt at digitalisering kan brukes til å styre og kontrollere bærekraftsparametere, som energi, drivstoff og vannforbruk.

Ikke enten eller, men begge

Spesielt i Norden har søkelyset på bærekraft alltid vært viktig, og jeg kan ikke se hvordan dette skulle endre seg. Da vi tok et nærmere blikk på dette området, fant Boston Consulting Group at 65 prosent av nordiske selskaper rangerer blant de 20 prosent beste virksomhetene innen ESG-arbeid. Dette var markant høyere enn den nest høyeste regionen, Europa, som bare fikk 41 prosent. Nord-Amerika har bare 9 prosent av selskapene som er rangert i toppsjiktet for ESG-ytelse. Dette er noe Norden bør være stolt av, men det er også en forpliktelse til å forbedre samfunnet som helhet og en felles tilnærming til å oppnå det fra både innbyggere og næringslivet

Når vi går inn i det nye, blir digitalisering og datainnsamling viktige muligheter for kostnadsreduksjon. De er også grunnleggende for bærekraft. Hvis bedrifter følger opp ambisjonene som er vist i vår undersøkelse, kan digitale styringsprogrammer for bærekraft være nesten universelle innen to år. På sikt går bærekraft forbi forretningspresset – det er viktig for å skape konkurransefortrinn. Derfor er digitalisering og bærekraftig innovasjon grunnleggende bundet sammen.

Derfor er digitalisering og bærekraftig innovasjon grunnleggende bundet sammen, og er begge sentrale komponenter i vår strategiske plan for de neste årene.

Erik Schelvan, Orange Business Services