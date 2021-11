Kvanteteknologi på hoppkanten

Annonse

Kvantedatamaskiner er neppe det vanligste temaet under middagssamtalen med mindre du er en fysikknerd. Etter min mening er kvantedata et tverrfaglig område med to like viktige mål. Nemlig det å oppdage ny vitenskap i krysningen mellom fysikk og beregning, samt det å bruke resultater for å bygge ny teknologi.

Kvantedatamaskiner er maskiner som behandler informasjon kodet i objekter hvis atferd styres av kvantefysikk. Den beste vitenskapelige teorien for den mikroskopiske verdenen så langt. Tenk på atomer, elektroner og fotoner. På grunn av deres bruk av kvantefysikk oppfører kvantedatamaskiner seg annerledes enn andre typer datamaskiner. Kvantedatamaskiner øker hastigheten på noen spesifikke beregningsoppgaver som er utenfor rekkevidden til konvensjonelle datamaskiner.

Men det å bygge disse datamaskinene er en stor utfordring. Det å designe algoritmene krever en helt ny måte å tenke på. Derfor er utviklingen av kvantedatamaskiner en lang reise. Men det finnes muligheter for å akselerere prosessen.

Så når vil kvantedatamaskiner nå sitt virkelige potensial er gjentagende spørsmål fra våre kunder? Svaret er at jeg rett og slett ikke vet. Ingen vet. Spørsmålet er vanskelig da det er grunnleggende tekniske og vitenskapelige problemer som først må løses. Det er nettopp denne usikkerheten som gjør det hele så fascinerende. Men det gjør det også vanskelig å planlegge. For noen bedrifter og organisasjoner er det det reelt problem. De vil vite når og om de skal satse på kvanteteknologi. Utfordringen er å vite hva som stemmer, altså å skille fakta fra meninger og antagelser.

Men før vi kan se fremover må vi vite akkurat hvor vi står i dag. Det er grunnen til at vi lanserte Amazon Braket. En løsning som gjør det mulig å eksperimentere med forskjellige typer kvantedatamaskiner med ulik fysisk implementering. For første gang er det faktisk mulig å sammenligne ulik teknologi side om side og bytte mellom de ved å bare endre kodelinje.

Det handler ikke bare om tilgang. Det handler om å se hvordan kvantedatamaskiner én dag vil passe inn i en skybasert it-infrastruktur sammen med andre teknologier. Mens det i dag er eksperimentelt, er et viktig å se hvordan utfordringer som brukervennlighet, sikkerhet og ressursadministrasjon kan håndteres.

Én ting vi i AWS har lært som følge av adopsjonen av maskinlæring er viktigheten av å skape en støttestruktur for kundene. En erfaring som nå styrer vår vei videre mot kvantedatamaskiner. Et konkret resultat er Amazon Quantum Solutions Lab som ledes av et team eksperter innen kvanteteknologi. De dykker rett og slett ned i problemer for kundene for å utforske hvordan kvanteberegning kan spille en rolle, og hvordan det over tid kan ha en viktig funksjon sammen med de løsningene som allerede er tilgjengelig i dag.

Vi befinner oss nå på hoppkanten til en helt ny epoke innen datateknologi. Kvantedata har vært et begrep i over 30 år, men nå ser det ut som teoriene faktisk kan bli virkelighet. En eneste kvantedatamaskin kan ha større prosessorkraft enn alle verdens tradisjonelle datamaskiner til sammen. Maskiner som vil endre markedet dramatisk. Blant annet vil det drive frem utvikling og optimalisering innenfor maskinlæring, økonomi, materiellutvikling og kryptering.

Simone Severini, Professor of Physics of Information at University College London og Director of Quantum Computing i Amazon Web Services