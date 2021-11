Deler ut digital sikkerhetsnøkkel til alle over 15 år

Annonse

Færøyenes nasjonale digitaliseringsprogram, Talgildu Føroyar, ledes av finansdepartementet og har som formål å digitalisere tjenester for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor på øygruppa. Målet er at velferdssystemet og andre offentlige tjenester skal moderniseres.

Som et ledd i dette deler de nå ut digitale sikkerhetsnøkler til hele befolkningen, eller i alle fall til de over 15 år.

Det er Yubico, selskapet bak sikkerhetsnøklene Yubikey og Nexus Smart ID, som leverer en digital identifiseringsløsning for Færøyene. Det nasjonale digitaliseringsprogrammet starter med å implementeres i år og vil følge EIDAS-reglene for elektronisk identifisering. EIDAS står for Electronic Identification, Authentication and Trust Services, og er en EU-forskrift om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det europeiske indre marked.

Fornøyde samarbeidspartnere

– Vi er meget glade over å være en del av løsningen for Færøyenes nye infrastrukturprogram. Med tanke på at Eidas er på vei til å bli en ledende standard for elektronisk identifisering ser vi et stort vekstpotensial for denne typen løsninger i Europa, sier Fredrik Krantz, europeisk salgssjef på Yubico, i en pressemelding fra selskapet.

– En av grunnene til at vi valgte Yubicos sikkerhetsnøkkel Yubikey er at det fungerer på nesten alle plattformer og brukes av flere store internett-aktører, inkludert weblesere. Vi ser det som en fordel for våre innbyggere at vi kan tilby elektronisk identifisering som samtidig beskytter dem online på en enkel og trygg måte, sier Janus Læarssom, ansvarlig it-arkitekt på Talgildi Føroya, ifølge pressemeldingen.