Årets Dell-partnere er kåret

Annonse

Dell Technologies avholdt nylig sin årlige prisutdeling, The Morning Awards Show 2020, hvor de gir en ekstra oppmerksomhet og takk for innsatsen til sine partnere.

På grunn av den pågående smittesituasjonen ble årets prisutdeling arrangert virtuelt. Deltagerne deltok fra hjemmekontorene sine, og utdelingene for Norge, Danmark, Sverige, Finland, Østerrike og Sveits ble slått sammen til én.

– Våre partnere betyr mye for Dell Technologies. Derfor er vi glade for å få muligheten til å hylle deres enorme innsats gjennom året som har gått. Til tross for at vi i år har vært nødt til å arrangere prisutdelingen virtuelt, har vi sett en stor interesse fra de forskjellige partnerne. Det viser at vi har dedikerte partnere som fortjener en kjempetakk fra oss, sier kanalsjef i Dell Technologies Norge, Geir Kurdøl, i en pressemelding.

Her er de norske vinnerne fra The Morning Awards Show 2020:

Partner of the year: Dustin Norway AS

Infrastructure solutions partner of the year: Atea AS

Client solutions partner of the year: Dustin Norway AS

Distributor of the year: Sec Datacom AS

Rising star of the year: Innit AS