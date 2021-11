Et torg for digitale fellesløsninger

Annonse

Regjeringen har uttalt at Norge skal ha verdens beste digitale tjenester og en offentlig sektor som legger til rette for innovasjon og nyskaping. Vi har kommet langt i utviklingen av digitale løsninger som bidrar til omstilling i det offentlige. Disse «byggeklossene» er viktige verktøy for tjenesteeierne. Tjenesteeierne er de som på vegne av det offentlige leverer statlige eller kommunale tjenester.

Krevende å velge løsning

Men utviklingen skjer raskt, og det er ikke enkelt å ha oversikt over hvilke digitale fellesløsninger som finnes og hvilke behov disse dekker. Det gjør det vanskelig å velge riktige løsninger, og det bremser gjenbruk, slik Digital agenda og Digitaliseringsrundskrivet krever.

En spørreundersøkelse fra 2019 bekrefter at tjenesteeierne søker ulike kanaler i jakten på de beste løsningene. Mange søker på internett, bruker egne faglige kontakter og nettverk, eller tar direkte kontakt med leverandørene og forvalterne av fellesløsningene.

Tjenesteeierne ønsker en enkel samlet oversikt og mer tilrettelagt informasjon. Nå samler vi derfor all informasjon på ett sted: Torget - et virtuelt torg for digitale fellesløsninger.

Tar utgangspunkt i behov

Å besøke torget skal gjøre det enklere å finne løsninger som kan gjenbrukes ut fra hvilken oppgave som skal løses. Vi har lagt vekt på å skape flere innganger til løsningene, alt etter hvilke funksjoner og behov tjenesteeierne ønsker å oppfylle.

Et eksempel: Tjenesteeiere har ofte behov for å identifisere og verifisere brukerne sine og gi riktig tilgang. Ved å velge inngangen «Identifisere og verifisere brukere» vil man finne informasjon om ID-porten, krav, spesifikasjoner og veiledning om hvordan løsningen kan tas i bruk og kombineres med Altinns løsning for styring av tilgang.

Andre kan ha behov for løsninger som gjør det mulig å tilby digital signering av dokumenter, be om samtykke til å hente data, sende post og meldinger, gjennomføre anskaffelser eller gi innsyn i offentlig informasjon.

På torget for digitale fellesløsninger skal man finne komponenter og løsningsmaler som kan gjenbrukes, og man vil finne veiledninger som viser sammenhengen mellom løsningene og hvordan disse kan kombineres.

Vi vet at tjenesteeierne også søker etter gode eksempler for å forstå bruksområdet og hvordan den enkelte fellesløsningen samspiller med andre løsninger. Vi tror at Torget vil være med på å gi økt bruk av fellesløsninger, og at forvalterne lettere vil kunne se potensial for enda mer samspill mellom fellesløsningene og på den måten identifisere behov og retning for videre- og nyutvikling.

Første versjon lansert

På Digitaliseringskonferansen 2019 lanserte vi første versjon av Torget. I den forbindelse rigget vi et fysisk torg på utstillingsområdet der man kunne møte representanter for løsningene ansikt til ansikt, spørre hva de har å by på og hvordan de gjør hverandre gode. Å samle brukere og forvaltere av løsningene viste hvordan de ulike løsningene ikke konkurrerer med hverandre, men dekker forskjellige funksjonelle behov som passer sammen i en større sammenheng.

Torget er nå virtuelt og er å finne på difi.no/torget. Over 20 av de mest sentrale fellesløsningene er med i oversikten, og vi kommer til å drive kontinuerlig videreutvikling av innholdet. Difi, Altinn og flere virksomheter har bidratt i prosjektets første fase, og vi ønsker å involvere flere virksomheter fremover.

Torget er en ny måte å tenke og lage brukervennlige løsninger på for offentlig sektor. Vi tror det gir bedre og mer digitalisering.

Asli Aydemir, prosjektleder og seniorrådgiver avd. digital strategi og samordning i Difi