Digi-redaktør Kurt Lekanger går til Iteo

Kurt Lekanger sier farvel til redaktørposten i Digi.no.

17. august starter han i en kombinert rolle som seniorrådgiver, innholdsprodusent og utvikler i kommunikasjonsbyrået Iteo.

Øverst på lista

– Jeg har fulgt med på Iteo siden de startet. Måten de ansatte jobber på skiller seg ut i kommunikasjonsbransjen. Det var det eneste byrået jeg kunne tenke meg å gå til, sier Lekanger i en pressemelding fra Iteo.

Lekanger har jobbet som redaktør, journalist og fotograf siden 1989 i PC World, Tek.no, Dagens Næringsliv og Teknisk ukeblad. I 2018 ble han redaktør i Digi.

Lekanger var også to år i Microsoft hvor han var med på å bygge opp den redaksjonelle delen av MSN.no.

I Iteo vil han bistå med kompetanse på innhold, PR og teknisk utvikling.

Daglig leder i Iteo, Andreas Thue, er svært begeistret over nysigneringen.

– Kurt sto øverst på lista mi med hensyn til faglige kvaliteter, og er en person som vi både kan lære av, og lære med. Iteo har et rykte for å ha god digital kompetanse, og det er en posisjon vi nå styrker. Kombinasjonen ved å være god på å fortelle historier og presentere dem på nye måter vil skape mange spennende muligheter for våre kunder, sier Thue i meldingen.