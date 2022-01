e-Boks lanserer ny app med flere tjenester og funksjoner

Annonse

Selv om bruken av digitale postkasser øker, er det fremdeles langt igjen før vi kan kaste papirposten på den resirkulerbare søppelhaugen. I dag har omtrent 2,1 millioner nordmenn opprettet en digital postkasse. Potensialet er langt større. En av aktørene på dette markedet, e-Boks, tar nå grep for å gjøre den digitale postkassen til en mer interessant tjeneste for brukerne. Selskapet e-Boks eies i dag av Nets og PostNord med like store eierandeler.

– Vi har innsett at digital post i seg selv ikke er grunn god nok til at folk i vårt langstrakte land omfavner tjenesten. Derfor lanserer vi nå en ny app med nye tjenester og funksjonalitet som skal bidra til å løfte bruken av digital post. Alle tjenester har som utgangspunkt å forenkle og sikre hverdagen, sier Odd Gunnar Olsen som er Head of Sales for e-Boks i Norge.

Nye tjenester

e-Boks Pluss, som er den nye og utvidede appen fra selskapet har blant annet funksjoner som lar deg lagre og ha tilgang til viktige passord, samt gi deg enkel oversikt over viktig informasjon som vaksinasjoner, energiforbruk og flyttepapirer.

– Enkelt forklart er e-Boks nå langt mer enn en digital postkasse. Vi beveger oss i en retning mot å være en selvbetjeningsplattform som ikke bare er for dokumenter. Allerede nå er det en rekke forskjellige tjenester tilgjengelig som er utviklet for å gjøre hverdagen enklere. I Norge sendes det dessverre ut ganske lite post digitalt. Noe som hindrer brukerveksten. Derfor går vi nå en annen vei så brukerne får flere grunner til å velge en digital postkasse, avslutter Odd Gunnar Olsen.