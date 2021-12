Kinly valgt som leverandør når Domstolene digitaliserer rettssaler og møterom

Annonse

Kinly er valgt som leverandør når Domstolene skal digitalisere rettsaler og møterom.

Avtalen har en varighet på opptil åtte år, og Kinly vil levere teknisk utstyr til rettssaler og møterom ved domstoler over hele landet.

Et behov

Digitalisering av rettsvesenet har fått mye oppmerksomhet grunnet smitteverntiltakene knyttet til Covid-19.

I slutten av mars kunne NRK melde at rundt 90 prosent av alle rettsmøtene i Norge var avlyst eller utsatt som følge av koronautbruddet og tiltakene til staten.

– Hendelser den senere tiden har aktualisert viktigheten av digitale rettssaler og fjernmøteløsninger, sier Arve Hamar, fagansvarlig for it-anskaffelser og kontrakter i Domstoladministrasjonen, i en pressemelding fra Kinly.

Løsningene fra Kinly omfatter blant annet anlegg for lydforsterkning, tolk, videokonferanse og digital deling av dokumenter, samt overvåking av løsningene, service og support. Målet er å legge til rette for papirløse rettsmøter og mer effektiv gjennomføring av rettssakene.

– Ved å digitalisere rettssalene kan vi unngå de tunge trallene med papir, som man kan se i store rettssaker. Fellesvisning av bevis, dokumenter og annet materiale til alle parter effektiviserer og forenkler gjennomføringen av rettsmøter. Ved hjelp av videoløsninger kan vi i tillegg redusere behovet for reiser, sier Hamar.

Omfattende prosess

Kinly skal ha blitt valgt etter en omfattende anskaffelsesprosess, og som en del av anbudet har Kinly installert utstyr i en test-rettssal i Oslo Tingrett, hvor en evalueringsgruppe i domstolene har fått mulighet til å vurdere utstyret.

Løsningen som skal implementeres er spesialutviklet for rettsvesenet, blant annet basert på teknologi fra Cisco.

Norske Dommere er selv ansvarlige for å styre de tekniske løsningene under et rettsmøte, derfor skal bukervennlighet og standardisering på tvers av rettssalene ha blitt høyt vektlagt.

– Vi har hatt gleden av å ha Domstoladministrasjonen som kunde i en årrekke allerede, og setter stor pris på tilliten de viser oss også i dette prosjektet. Vi lover å levere god kvalitet i alle leveranser, og være en god rådgiver og samarbeidspartner de neste årene. Kvalitet og brukervennlige løsninger er førende for arbeidet, sier Tom Martin, administrerende direktør i Kinly, i meldingen.

– I tillegg er selvsagt høy sikkerhet viktig i løsningene. Overvåkings- og support-tjenestene vi leverer skal sikre at teknologien aldri blir et hinder i møtegjennomføringen, sier Martin.