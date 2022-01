Dansk transportkjempe med robotlager i Vestby

Annonse

Den nye plasseringen består av 12 000 kvadratmeter terminal, 32 000 kvadratmeter lager og 4700 kvadratmeter kontorer og områder for personalet. Vestby blir et av de første lagrene til DSV med automatisk lagersystem skreddersydd for å håndtere ehandel.

– Med det automatiserte lagersystemet oppnår vi økt kapasitet og fleksibilitet. Kombiner med mere effektiv plukking enn med tradisjonelle metoder, kan vi gi kundene våre en mer kostnadseffektiv service, sier Brian Winther Almind, eiendomsdirektør i DSV Panalpina.

Bærekraft og klimavennlig

DSV har arbeidet med bærekraft og klimavennlige aspekter hele veien i byggeperioden, blant annet for å sikre at de nye bygningene på til sammen 55 000 kvadratmeter lever opp til standardene i Breeam-NOR.

– I forlengelsen av den overordnede driften av det nye anlegger er strømforbruket ved det automatiske lager- og plukksystemet betraktelig lavere enn ved å kjøre et tradisjonelt pakke- og plukkesystem. Dette bidrar dermed positivt til den klimastandarden vi har forpliktet oss til, hevder Almind.