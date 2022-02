43 prosent av alle skadeprogram kommer via Office-dokumenter

Annonse

En undersøkelse utført av sikkerhetsselskapet Netskope viser at i andre kvartal 2021 ble 43 prosent av skadelig programvare levert via infiserte Office-dokumenter, skriver vår søsteravis Computer Sweden.

Det er verdt å nevne at dette skjer etter at hva som ble ansett som verdens farligste botnettverk, Emotet, var tatt ned. Noe som ifølge Netskope tyder på at andre cyberkriminelle har valgt å benytte seg av lignende taktikker.

Også apper og programmer i skyen bidro med 66 prosent av alle leveringer av skadelig programvare i andre kvartal 2021. Det er en økning på 68 prosent. Netskope skal ha oppdaget og blokkert skadelige meldinger fra hele 290 ulike skyapplikasjoner i første halvår i år.