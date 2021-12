Vil styrke og modernisere forbrukervernet

Annonse

Regjeringen sender på høring et forslag om å styrke forbrukervernet, ved å gi forbrukerne flere rettigheter på det digitale området. Det skriver Barne- og familiedepatementet i en pressemelding.

I høringsforslaget blir det blant annet foreslått forbud mot å bruke falske brukeromtaler i markedsføring, og rett til å få tilbake eget innhold gratis, og i et vanlig format, når en gjør angreretten gjeldende fra for eksempel skylagringstjenester.

Det blir også foreslått strengere sanksjoner ved brudd på forbrukervernreglene. Blant annet ved at dette kan føre til et gebyr på inntil fire prosent av omsettningen eller 25 millioner kroner.

– Forslaget kan innebære vesentlig høyere gebyr for selskaper som systematisk bryter grunnleggende forbrukervernregler, ved for eksempel å bruke urimelige avtalevilkår eller forsøk på å villede forbrukerne. Jeg håper og tror at forslaget vil medvirke til at næringsdrivende tenker seg om to ganger før de utfordrer forbrukervernet, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i pressemeldingen.

Mange av kravene gjelder allerede i dag, men nå blir det foreslått å lovfeste disse rettighetene.

Høringsfristen er satt til 17. februar neste år.