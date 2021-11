Hjemmekontor bidrar til fraflytting i California

Annonse

Nå følger flere teknologiselskaper etter. Både HPE og Oracle har uttalt at de også skal flytte sine hovedkvarter fra California til Texas. I 2020 flyttet det 135 000 flere personer fra California enn det flyttet folk inn. Negativ tilflytting har California bare opplevd tolv ganger siden 1900. Fraflyttingen i 2020 er den tredje største på 120 år.

California rommer teknologiklynger som velkjente Silicon Valley og Bay Area, og de aller fleste kjente navn i amerikansk it-bransje holder til i staten. Nå skal visstnok pandemien som har medført at folk jobber fra andre steder enn kontoret, også ført til at folk flytter. Californias relativt høye skattenivå spiller også en rolle.

Leveomkostningene er også høyere enn flere andre amerikanske stater. I en nylig utført undersøkelse oppga to av tre som jobber i San Francisco-området at de vil flytte for godt om de kan fortsette å jobbe hjemmefra.