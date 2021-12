Fredsprisutstillingen blir digital

Annonse

Årets fredsprisutstilling vises på NRK i digital utgave for første gang fra 10. desember.

– I et år der koronaepidemien gjør det vanskelig for folk å se fysiske utstillinger er vi glade for å kunne nå ut til et stort publikum med vår fredsprisutstilling gjennom NRK, sier Nobels Fredssenters direktør Kjersti Fløgstad.

En av Afrikas fremste fotografer, Aida Muluneh, har laget en fotoserie om matens rolle i krig og konflikt på oppdrag fra Nobels Fredssenter.

