Ny aktør i markedet for quiz vil heve nivået på kvalitet og brukeropplevelse

Som erfaren quizmaster ville Kristian Henrik Svindal gjerne digitalisere de populære pub-quizene. Et forsøk i 2011 gikk feil, men fra juni 2019 har QuizzWizz holdt på med utvikling av produktet med samme navn. Så langt har investorer og partnere bidratt med 1,2 millioner kroner, og en åpen betaversjon skal lanseres i september.

– Vi har seks utviklere i gang, flere som jobber aktivt med det kreative og administrative, og vi jobber med å styrke teamet med flere, sier Svindal. Han forteller at QuizzWizz skiller seg fra andre løsninger både teknisk og når det gjelder forretningsmodellen.

– I første rekke sikter vi oss inn mot privatmarkedet, og bedrifter som for eksempel puber og andre som arrangerer quiz. I dag er det sånn at en quizmaster på en pub ikke får stort betalt, noen gratis øl og kanskje noen hundrelapper, men vi ønsker å gi folk mulighet til å tjene penger på dette. Det kan være vanskelig og tar tid å lage en god quiz, det bør settes pris på.

Flere muligheter

Én mulighet ligger i å lage og publisere quiz på en markedsplass ala Google Play og Appstore, bare at dette kun er for quiz. Her kan andre søke, sortere etter rating, kjøpe, spille og rate dem. Også enkeltspørsmål legges i et Q&A-hvelv, og kan selges og kjøpes.

Et annet tilbud er ligaer. I for eksempel PubLiga, kan puber tegne et abonnement for å få ferdig quiz en dag i uka, puben holder pubquiz som vanlig, og vinnerlaget representerer puben. Pubene i ligaen konkurrerer da mot hverandre og kan se frem til et norgesmesterskap i slutten av sesongen.

En tredje løsning gjør det mulig for bedrifter å bruke QuizzWizz til bruk i markedsførings kampanjer som blir tilgjengelig for QuizzWizz sine brukere.

Gjennomgang er viktig

Svindal trekker også frem andre ting som skiller Quizzwizz fra andre, som for eksempel gjennomgangen av quizen, når den er ferdig. En del som kan være like kreativ og morsom som selve quizen. For eksempel, om det kommer et lydklipp og spørsmålet er «hvem synger her», kan svaret i gjennomgangen for eksempel vise samme lydklipp, bare da i form av musikkvideo.

Her er det muligheter til å stille spørsmål med video, lyd og bilder. Flere verktøy er inkludert for å klippe, pikselere, vri og vrenge på bilder, for spørsmål til for eksempel «hva/hvem ser du her».

– Vi har flere forskjellige måter å gi svaralternativer på, som sant/usant, fra 2 til 4 svaralternativer, staving med «drag and drop» eller at man skriver inn svarene selv, slik som i en vanlig quiz. Og når man lager en quiz, anbefaler vi å legge inn en kildelink til svaret. Det er alltid noen som er uenige i en forsamling, mener Svindal.

Lanserer på flere språk

Svindal ser for seg at bedrifter kan benytte verktøyet til kurs og opplæring, og har allerede en partner som vil jobbe med dette. Flere private og noen norske selskaper har investert i QuizzWizz. Et av selskapene har sterke bånd til India, som sitter med flere verdensrekorder innen quiz. Svindal ser for seg det som en mulighet til å raskt kunne ekspandere dit.

– Vi lanserer QuizzWizz på norsk, engelsk og hindi, men lanserer ikke offisielt i andre land før vi står støtt i Norge.

Til sist forteller Svindal at selskapets styre, tidlig har vedtatt at så fort vi har ben å stå på, vil non-Profit organisasjoner som arbeider med barn kunne få quiz-systemet til fri bruk. Det for at flest mulig barn skal kunne lære og ha det gøy, uavhengig av livssituasjon.