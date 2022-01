Når en dør lukkes åpnes en annen

Annonse

Jeg er en teknologi-konsulent og digital rådgiver som liker å integrere forskjellige samhandlingstjenester med selskapets eksisterende arbeidsrutiner. I min bransje endres ting veldig fort og det er utfordrende å henge med. Det er som å leve med en «evighetsmaskin» som alltid kommer med nye spennende ting. Dører som lukkes og nye dører åpnes. Jeg har blitt en som aldri bli utlært og det gleder meg meget.

Men, mange føler at dører lukkes når noen har bestemt at gamle arbeidsverktøy skal erstattes av en stor digital samhandlingsplattform. Og på toppen av det må alle kunne arbeide mer moderne fordi selskapet er på en digital reise. Flere og flere ansatte få nye verktøy for å kunne gjøre nye oppgaver. Pia i resepsjonen skal ikke bruke tid på å sende e-mail med beskjeder eller møtereferater. Hennes rolle endres, men hun føler at dører lukkes. Stig på regnskap har ikke store kompliserte regnskapssystemer som må tas vare på. Hans rolle flyttes ut i "skyen" og han føler at dører lukkes. Begge har forskjellige roller, men de må kunne fungere som en moderne ansatt med nye oppgaver, dessverre blir mange stående å se på en lukket dør.

Tungt med endring

Som menneske er det tungt å endre på rutiner og arbeidsmåter. Ofte er man litt bekymret for nye ting og man har bare ikke tid til å lære alt det nye. Jeg ønsker å forklare bruk av ny teknologi på jobb med det å kjøre og nyte en ny bil. I snart tre år har min tante kjørt sin Tesla. Hun er veldig fornøyd med den. Hun har lært hvordan man lader og kjører, men ikke så veldig mye mer. For noen uker siden skulle jeg sitte på opp til familiehytta. Med sitt faste «ti på to» tak i rattet og i fin fart kom vi oss ut på motorveien. Så ringte hennes mobil og hun svingte inn på første SOS-lomme! Da hun la på forklarte jeg at Tesla hadde handsfree. Det viste hun, men det var mye enklere å stoppe.

Turen gikk videre på E18 og jeg merket at det var litt varmt i bilen så jeg satte på "dual comfort" i kupe på min side og tok den ned til 17 grader, da skvatt hun til og sa; «ikke gjør om på temperaturen her inne for da får jeg aldri satt den tilbake». Jeg viste henne mulighetene med klima og dual comfort. Hun hadde nesten ikke rørt de, men skulle nok bruke de mer nå som hun forstod de bedre. Ja, ja, sa jeg. Etterhvert la jeg merke til at hun ikke brukte cruise control, så jeg spurt hvorfor. Hun så rart på meg og sa; Har jeg det? Jeg forklarte og hun ble ganske irritert at ingen hadde lært henne at bilen hadde det. Jeg nevnte at hun kunne også slippe ratte så kjørte bilen av seg selv på motorveien. Da ble hun litt sint og sa; «Jeg vet at du holder på med alt av dupperditter, men nå slutter du å fable, og så lar du meg kjøre som jeg vil».

Redd teknologi

Min tante er et godt eksempel på en person som er redd ny teknologi, men ønsker å bruke den. Hun har kjørt bil i hele sitt voksende liv, men hun tok med seg sine gamle vaner inn i en ny Tesla. I tre år har hun kjørt som hun alltid har gjort fordi ingen har forklart og lært henne den moderne måten å kjøre bil på. Alle de nye og flotte funksjonene som leveres i en ny bil i dag blir lite brukt og det samme skjer i en digital samhandligsplattform

Hvis selskapet ønsker å lukke dører så må de først vise "visjonen" til alle sine ansatte og forklare hva som kommer bak neste dør. Lederskapet må forstå at en digital plattform kan gjøre de ansatte ineffektive. Ingen av applikasjonene i Office 365 gjør en ansatt mer effektiv når de tar med seg gamle uvaner. Hva skal Pia og Stig lære seg for å bli en moderne ansatt? Og hva må de ansatte la være å ta med seg inn i Office 365? Hva bør min tante lære før hun bytter til en ny Tesla neste år?

Selskapet må gi en felles grunnleggende opplæring i de viktigste applikasjonene og alle bør få en adopsjon som styrer mot en felles ny arbeidskultur som støtter de digitale endringene som kommer. Etterhvert vil de bli moderne og samhandle korrekt med sine kolleger og partnere. Dette er en viktig suksessfaktor for alle selskaper som er på en digital reise.

Kjetil Lund-Paulsen, Managing Solutions Architect i Capgemini