Zwipe forbereder neste generasjon betalingskort

Ifølge administrerende direktør André Løvestam er det norske selskapet straks klare til å kunne levere teknologien som skal til for å produsere betalingskort med fingeravtrykk som autentisering. Dermed vil kortprodusentene kunne levere kort til brukerne i begynnelsen av 2022.

I løpet av første halvår i år har de fått kontrakt med kortprodusentene KL HI Tech i India, Beautiful Card Corporation i Taiwan og Silkways Card and Printing i Bangladesh, pluss tre produsenter som vil være anonyme.

Til sammen leverer disse produsentene 200 millioner kort i året. I tillegg kommer 100 millioner kort fra Zwipes partner TAG Systems.

Midtøsten og Norden

I Midtøsten har Zwipe avtaler med partnere som leverer betalingstjenester til over 200 banker. I Europa har den franske tjenesteleverandøren Be ys pay valgt å gå for Zwipe Pay One, og starter med et pilotprosjekt i år. Også det svenske fintech-selskapet Vopy, som leverer løsninger globalt, har valgt Zwipe Pay One.

De to følger kort tid etter at finansgruppen OP Bank, som er den største finansgruppen i Finland med over fire millioner kunder valgte å starte opp et pilotprosjekt sammen med Tietoevry, som også er partner med Zwipe.

Etter pilotprosjektene gjenstår sertifisering før Zwipes løsninger vil kommersialiseres. Forhåndstester i godkjente test-laboratorier skal ifølge Løvestam vært svært vellykkede. Så vil vi neste år kunne se om 12-13 års utvikling gir gode resultater på Zwipes bankkonto.