Mobilselskapet Dipper blir Talkmore Bedrift

Mobilselskapet Dipper fusjonerer med Talkmore og blir til Talkmore Bedrift.

De to lavpris-selskapene slår seg sammen for å styrke totaltilbudet og vinne lavprisposisjonen i både privat- og bedriftsmarkedet. Det skriver Talkmore i en pressemelding.

Makeover

Det er 1. mars at Dipper vil få nye farger og nytt navn. Dipper ble etablert som et rendyrket bedriftstilbud mot små og mellomstore bedrifter i 2013. Nå innlemmes merkevaren i søsterselskapet Talkmore, og danner nye Talkmore Bedrift.

Fusjonsarbeidet skal ha pågått siden juni i fjor. De 25 ansatte i Dipper har allerede blitt en del av Talkmore, og selskapene deler lokaler i Karvesvingen 5 på Hasle i Oslo. Totalt vil Talkmore telle rundt 100 ansatte etter fusjonen. Talkmore opplyser om at det har ikke vært noen nedbemanninger som følge av fusjonsprosessen.

- Både Dipper og Talkmore har solide posisjoner i henholdsvis bedrifts- og privatmarkedet. Vi ser et stort potensial i å skape et enda bedre tilbud for våre kunder ved å utnytte kompetanse og tjenesteutvikling på tvers. I den forbindelse drar vi nytte av det formidable arbeidet som er lagt ned i Dipper og den unike kompetansen Dipper-ansatte har om bedriftsmarkedet. Nå har vi én, felles organisasjon og skaper en ny vei fremover sammen, sier John Sebastian Schmidt Slørdahl, administrerende direktør i Talkmore, i meldingen.

Overføres

Dipper har i dag rundt 50.000 bedriftskunder og en markedsandel på rundt 3 prosent. Fra 1. mars overføres alle kundene til Talkmore Bedrift, men trenger ikke bytte SIM-kort, skriver Talkmore.

- Fusjonen får ingen praktiske konsekvenser for kundene, bortsett fra et nytt navn øverst på fakturaen. De vil fortsatt kunne nyte godt av lave priser, den beste kundeservicen og full Telenordekning. I tillegg lanserer vi noen nye kundefordeler, blant annet lørdagsåpen kundeservice, rabatt på privatabonnement til familiemedlemmene, strøm til familien og gode rabatter ved kjøp av mobiltelefon, sier Slørdahl.