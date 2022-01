DNV vil kjøpe ehelse-selskapet Imatis

Annonse

DNV vil kjøpe Imatis. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Oppkjøpet av Imatis er det første trinnet i DNVs ambisiøse satsing i e-helsemarkedet. Denne norske pioneren har en imponerende produktportefølje og et betydelig vekstpotensial. DNV vil bruke sin sterke merkevare og globale infrastruktur for å videreutvikle Imatis internasjonalt, og introdusere nye produkter og tjenester til e-helsesektoren, sier Liv Hovem, administrerende direktør i DNV Accelerator, et nytt forretningsområde med ansvar for å skape nye og raskt voksende DNV-virksomheter, tjenester og løsninger.

Imatis tilbyr digitale løsninger til sykehus, kommuner og andre velferdsinstitusjoner. Selskapets Fundamentum-plattform samler inn, integrerer og sammenstiller data fra pasienter, sensorer og systemer i sanntid. De aktuelle data kobles opp til et omfattende økosystem av Imatis-applikasjoner som så hjelper helsearbeidere med å koordinere omsorg, administrere oppgaver og kommunisere mer effektivt.

– DNV og Imatis deler en felles visjon om å hjelpe helsepersonell og institusjoner med å ta bedre beslutninger og gi bedre pleie gjennom trygg og sikker tilgang til sanntidsdata. DNVs tilstedeværelse i mer enn 100 land vil spille en viktig rolle i vår langsiktige ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør i ehelsemarkedet. Selskapets norske eierskap, langsiktige engasjement og økonomiske muskler var viktige faktorer i vår beslutning om å bli en del av DNV-familien, sier Morten Andresen, som vil fortsette i sin stilling som administrerende direktør i DNV Imatis.

– Betydelig vekst

DNVs oppkjøp av Imatis signaliserer ifølge selskapene et nytt fokus på ehelse for DNV.

– Vi legger ut på en betydelig vekstreise de neste årene. Vi er på vei inn i et tiår med store, globale endringer, og jeg kan ikke forestille meg noen viktigere transformasjon enn digitaliseringen av helsesektoren. Vi ønsker å forme fremtiden for tillit og sikkerhet i bransjer der vi allerede har sterk tilstedeværelse, og i nye bransjer og fremvoksende markeder, sier DNVs konsernsjef og administrerende direktør, Remi Eriksen.

Helsesektoren er en av de største og hurtigst voksende sektorene globalt, og det nye ehelsemarkedet forventes å vokse til totalt 310 milliarder dollar innen 2027, ifølge Data Bridge Market Research.