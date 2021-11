Rundt 11.000 nordmenn har tatt «drone-førerkortet»

Annonse

Etter 1. januar må de som skal fly en drone på mer enn 250 gram og som ikke er merket som leketøy, registrere seg hos Luftfartstilsynet. I tillegg kreves det i flere tilfeller et kompetansebevis – et såkalt «drone-førerkort», som man skaffer seg på nettet.

– Antall personer som har bestått A1/A3-eksamen for drone er 10.052. Dette skjer via et digitalt kurs på en egen nettportal hos Luftfartstilsynet – og gjelder føring av mindre droner, sier kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet, Sanne Blom, til Nationen.

Samtidig har 845 nordmenn tatt A2-eksamen for drone. A2-bevis omfatter føring av større droner, og krever både praksis og en egen prøve uten hjelpemidler gjennomført hos offentlig etat.

Ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for dronebransjens interesseorganisasjon UAS Norway, eier omtrent 400.000 nordmenn én eller flere droner. Samtidig melder Luftfartstilsynet at rundt 12.000 personer så langt i år har registrert seg som drone-operatører i Norge.

