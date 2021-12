Orange Cyberdefense og Junglemap inngår samarbeid

Annonse

NanoLearning en læringsplattform og metode som bidrar til å øke bevisstheten rundt cybertrusler hos ansatte ved norske arbeidsplasser.

Nå har Orange Cyberdefence Norge teamet opp med det norske e-læringsselskapet Junglemap som har utviklet e-lærings-konseptet NanoLearning.

Agil metode

NanoLearning er en agil e-læringsplattform hvor innhold og tema kan tilpasses etter kundens egne ønsker og behov. Nils Ivar Skaalerud, grunnlegger og COO i Junglemap, forklarer hvordan konseptet fungerer:

– Vi gjennomfører våre bevisstgjøringsprosesser med det vi kaller NanoLearning. Det dreier seg om at vi distribuerer korte, temabaserte leksjoner til de ansatte hver andre til fjerde uke. Dette gir et kontinuerlig fokus på sikkerhet gjennom hele året, og holder budskapet helt fremme i bevisstheten til enhver tid. Det gjør at man kan påvirke og endre de ansattes adferd og holdninger til potensielle cybertrusler på en mer effektiv måte, sier han i en melding fra Orange Cyberfefense. Han fortsetter:

– Idet koronasvindel begynte å bre om seg i mars 2020, kunne vi raskt distribuere leksjoner som omhandlet dette temaet. Da fikk våre kunders ansatte oppdatert kunnskap på bare tre minutter, noe som potensielt forhindret tap av store økonomiske og digitale verdier.

Ikke om, men når

– Mange virksomheter er flinke til å ha fokus på it-sikkerhet, men mange glemmer delen som har med menneskene i organisasjonen å gjøre. Det er faktisk de som er den største trusselen. Hvis bedriftens egne ansatte ikke er bevisste på hvilke digitale trusler som finnes, og ikke vet hvordan de skal agere når de dukker opp, er ikke hele sikkerhetslinjen dekket. For det er ikke snakk om hvis et angrep skjer, det er snakk om når det skjer, sier Thomas Kronen, Managing Director i Orange Cyberdefense Norge.

Han er overbevist om at Junglemap er den beste samarbeidspartneren i arbeidet med å øke bevisstheten rundt it-sikkerhet blant ansatte på norske arbeidsplasser.

– Junglemap har lang erfaring og god kjennskap i- og til det norske markedet. De prater kundens språk og vet hva de vil ha. Det er en kjempefordel for oss å få hjelp av dem til å synliggjøre behovet for denne typen læring. Vi skal gå til markedet sammen for å levere de beste e-læringstjenestene innen it-sikkerhet til det norske markedet, sier Kronen i meldingen.