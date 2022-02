Hilde Benno Vaage til edtech-selskapet IST Norge

Annonse

Hilde Benno Vaage er utnevnt til ny administrerende direktør i ISTs norske selskap IST AS. Hun vil fortsette i sin nåværende rolle som administrerende direktør i IST Sverige AB og vil dermed kombinere disse stillingene. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Vaage har i mange år vært leder for Product Management i IST Group AB. Hun har også 15 år bak seg som lærer og skoleleder. Hun tiltrådte sin nye rolle i forrige uke.

– Behovet for moderne og tilpassede administrasjons- og læringsløsninger er større enn noensinne, og min visjon er at vi skal bidra til en enklere hverdag for alle våre brukere. Vi etablerer nå en organisasjon der kunde- og sluttbrukerbehovene vil være enda mer i fokus. Jeg ser frem til å fortsette å utvikle digitale løsninger for bedre læring sammen med hele organisasjonen, nå også i det norske markedet, sier Hilde Benno Vaage, ny administrerende direktør i IST AS, i meldingen.