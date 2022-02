Skaper Skandinavias største design- og innovasjonsmiljø

Annonse

– Eggs Design er et sterkt selskap som har etablert seg som et fyrtårn innenfor designdrevet innovasjon og forretningsutvikling. Jeg er stolt av at de snart blir en del av Sopra Steria, og vi ser frem til å bygge en ny fremtid sammen. Totalt vil vi sammen telle nesten 300 medarbeidere innen design- og innovasjonssegmentet, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia, i en pressemelding.

– Vi har lenge hatt et av landets største designmiljøer i Sopra Steria, men både vi og kundene våre ser hvor viktig design er for å lykkes med digitalisering og bærekraftig forretningstransformasjon. Det gjør at vi ønsker å gi full gass innenfor området. Med Eggs på laget får vi også med oss en sterk merkevare, utrolig mange flinke folk og bunnsolide kundereferanser på innovasjon innenfor alle sektorer. Vi vil bevare selskapet som en egen forretningsenhet i Sopra Steria – men med tett samarbeid med våre øvrige forretningsområder. Vi ser på dette som et partnerskap, sier Rusti.

Designorienterte metoder med fokus på bærekraft og mennesker blir stadig viktigere i transformasjonsprosessene til virksomheter. Gode og brukersentrerte løsninger trenger innovasjon basert på designtenkning, forretningsdesign, tjenestedesign, industridesign, digital design og mye mer. Med nye organisasjonsformer der tverrfaglige og smidige, eller agile team står i sentrum, blir det viktigere enn noen gang å ha designkompetanse på tvers av virksomheten.

Deler menneskesyn

Ulla Sommerfelt er administrerende direktør for Eggs, og var også medgrunnlegger da selskapet ble startet opp for ti år siden. Hun har alltid hatt ambisjoner om internasjonal vekst, og har lenge ønsket seg en partner å vokse med:

– Det føler vi at vi har fått i Sopra Steria. Jeg kunne ikke forestille meg noe bedre sted å videreutvikle det vi synes er verdens beste arbeidsplass for kreative mennesker. Vi deler verdisett og menneskesyn og er begge ambisiøse selskaper som drives av vekst og entreprenørskap, sier hun.

Sommerfelt er opptatt av at sammenslåingen vil styrke forholdet til eksisterende og fremtidige kunder.

­– Vi har allerede satt mål for hva vi skal oppnå i markedet fremover. Med dette partnerskapet innen teknologi og design vil vi stå sterkere sammen for kundene våre, og for å skape et bedre samfunn, sier hun.

Eggs har i dag 120 ansatte i Skandinavia, mens Sopra Steria Skandinavia har 2.800 medarbeidere, der rundt 180 personer jobber innen design og brukersentrert innovasjon.