EU samkjører smittesporings-apper

I en melding fra EU-kommisjonen heter det at de har begynt å forbinde de forskjellige landenes smittesporings-apper. Prosjektet har vært igjennom en pilotfase, og i første omgang er appene til Tyskland, Italia og Irland koblet sammen.

De andre landene vil følge etter hvert. På nåværende tidspunkt er det ikke kjent om den nye norske appen skal kobles med EU . Computerworld har henvendt seg til Folkehelseinstituttet, som svarer at Norge skal med og henviser til oppdragsbrevet til FHI fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor det blant annet står:

"Folkehelseinstituttet anbefaler videre at applikasjonen utvikles slik at den er tilpasset EUs knutepunkt for nasjonale smittesporingsapplikasjoner for å muliggjøre digital smittesporing på tvers av landegrenser i Europa. Instituttet anslår en utviklingstid på åtte uker fra anskaffelse".