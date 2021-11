Over 700.000 lastet ned Smittestopp-app 

Annonse

Det kommer fram i invitasjonen til den daglige pressekonferansen, som starter klokka 16.

I tillegg til Solberg skal helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet være til stede.

Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset.

Slik virker den

Appen skal spore nordmenns bevegelser i kampen mot koronaviruset. Løsningen benytter GPS- og bluetoothsignaler for å avgjøre om folk har vært tett på hverandre.

Dersom en person som har installert appen, får bekreftet koronasmitte, vil alle andre som har appen få et varsel dersom de har vært i nær kontakt, for eksempel tettere enn to meter på denne personen i mer enn 15 minutter i løpet av den siste tiden.

Fredag morgen hadde 730.000 personer lastet ned Folkehelseinstituttets smitteapp som ble lansert torsdag skriver NRK på sine sider.

Flere har hatt problemer blant annet med å registrere seg i appen, men fredag var de tekniske problemene løst, ifølge selskapet Simula som står bak appen.