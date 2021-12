Den kraftige elektronikk-veksten fortsetter

Annonse

– Vi hadde rekordvekst i salget første halvår i fjor, så vi var spente på hvordan utviklingen ville bli i årets seks første måneder. Nå viser det seg at veksten fortsetter, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, i en pressemelding.

Mye av årsaken ligger i at hjemmekontor, hjemmeskole og nedstenging på grunn av korona-pandemien fortsatte langt ut i første halvår av 2021, mener Røsholm.

Tilbakemeldinger fra kjedene viser at hjemmekontorutstyr som webkamera, mus, tastatur, eksterne skjermer og høyttalere er produktkategoriene som øker mest. Innen gaming er det vekst både i konsollsalget, spill-PCer, skjermer og tilbehør som hodetelefoner, mus og tastatur.

– Til tross for et høyt salg i fjor, fortsatte veksten i utstyr til hjemmekontoret også i 2021. Det er nok mange som syntes det var greit å jobbe fra kjøkkenbordet en stund, men når anbefalingene om hjemmekontor fortsetter går flere til innkjøp av utstyr for å kunne jobbe mer behagelig hjemmefra, sier Røsholm.

Velger gjerne brukt

For første gang gjør Stiftelsen Elektronikkbransjen en undersøkelse for å se om nordmenn er villige til å kjøpe brukte elektronikkprodukter. Stiftelsen og hele bransjen står bak prosjektet OmBrukt, som skal gjøre det trygt for forbrukerne å velge brukte produkter med en logo som viser at produktet er forsvarlig reparert, og en ombyttegaranti på to år. 56 prosent av nordmenn sier de vil vurdere å kjøpe et brukt elektronikkprodukt dersom det er en mulighet. Mobil og TV er det mest populære produkttypene å kjøpe brukt, deretter følger hvitevarer.

De unge er mest positive til bruktkjøp, nærmere åtte av ti spurte i aldersgruppen 18-29 år sier de ville vurdere å kjøpe brukt. Blant forbrukere i aldersgruppen 60 år og eldre er det kun 4 av 10 som stiller seg positive.

Ellers rapporter Elektronikkbransjen:

• Nordmenn kjøper samme antall mobiler i første halvår i år som samme periode i 2020, men velger dyrere modeller slik at verdien av salget vokser med ni prosent.

• Etter en kjempevekst i TV-salget i 2020, kjøpte nordmenn 4,5 prosent færre TV-er i første halvår i år. Verdien av TV-salget øker derimot med nesten tre prosent, drevet av at vi velger betraktelig større skjermer.

• 55-tommeren har de siste årene vært den mest populære størrelsen på norske TV-er, men har i år blitt tatt igjen av 65 tommers TVer. De to størrelsene ligger nå helt likt , med 29 prosent hver av markedet.

• Hjemmekontor gjør at salget av hodetelefoner stiger kraftig i første halvår, 24 prosent av de spurte i vår forbrukerundersøkelse sier de har handlet headset, mot 13 prosent i samme periode i fjor.

Annonse

• Salget av smartklokker øker også kraftig, fra 360 000 solgte klokker i første halvdel av 2020, til 680 000 stykk i år.

• Målt i verdi ligger markedet for første halvår 2021 hele 11 prosent høyere enn på samme tid i fjor.