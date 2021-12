Simulerer norgesmesterskap i ERP

Annonse

10 lag deltok under den første runden i Gamification av ERP, et online-spill som simulerer en bedrift som selger vannflasker over en periode på 40 dager. Spillet er utviklet som en simulering av S4 fra SAP, og lar spillere simulere en bedrift i det tyske markedet.

Deltagere må styre alt fra lagerbeholdning, markedsføring, salg, samt reagere på hvordan markedet utvikler seg. De ti lagene startet med en grunnbeholdning på lager, og måtte deretter prøve å selge varianter av vannflasker ved å kontrollere markedsføring, pris og lagerbeholdning. Lagene måtte også reagere på hvordan andre lag jobbet i det samme markedet.

Forenklet ERP

Stefano Holguin, norgessjef hos SAP sier en slik simulering kan være veldig viktig for å få flere i bedriften til å se hvordan et ERP-system fungerer, og også hvordan det påvirker selskapet.

– Målet er å kunne hjelpe folk som aldri har sett et ERP-system før; det skal være lett å bruke og lett å forstå, uansett hvilken funksjon man har i selskapet. En moderne ERP-løsning skal være tilrettelagt for samarbeid, og skal kanskje kunne åpne for nye typer samarbeid.

Simulering siden 2020

Simuleringen er utviklet av et selskap fra Canada, og baserer seg på en eksisterende ERP fra SAP. Det siste året har flere selskaper kunnet prøve denne i Norden.

– Vi kjører dette ofte mot nye kunder, men også for eksisterende som er i en transformasjon. De er kanskje vante med et ERP-system, men får seg ofte en overraskelse når de ser grensesnittet og hvordan det er å navigere i systemet, sier Holguin.

And the winner is...

Vinnerlaget i den første runden med Gamification av ERP ble EY Skye, en teknologileverandør med hovedkontor på Kolbotn og flere kontorer både i Norge og Sverige.

Laget tok en tidlig ledelse og selv om lag som Schneider og Ekornes tok innpå på slutten av de 40 dagene, kunne de reise hjem med både pokal og retten til å kalle seg Norges beste business-team.

