Coop i Sverige lammet i dagevis

Et angrep på den amerikanske programvareleverandøren Kaseya har rammet tusenvis av virksomheter over hele verden. Svenske Coops over 800 dagligvarebutikker er mandag morgen 5. juli 2021 fortsatt rammet av angrepet, som har tvunget flere butikker til å holde stengt.

Det var fredag svenske Coop ble rammet av angrepet, som var rettet mot Kaseya, som lager programvare for administrasjon av nettverk, systemer og it-infrastruktur. Lørdag morgen erkjente Kaseya selv, at selskapet er rammet a et «sofistikert cyberangrep» som påvirker virksomhetens tusenvis av kunder flere steder i verden.

Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent om norske virksomheter er rammet.

Krever løsepenger

Ifølge avisen The Washington Post vurderer Kaseya at flere enn 40.000 kunder i hele verden er påvirket av angrepet. Det kan bety at dette kan være verdens største hackerangrep.

Det skal ifølge avisen være hackergruppen REvil som står bak angrepet. Det er den samme gruppen som sto bak angrepet på den amerikanske kjøttprodusenten JBS, som måtte ut med over 90 millioner kroner i løsesum for å få igjen sine data.

Også Kaseya har mottatt krav om en løsesum. Den skal være på 70 millioner dollar, rundt 600 millioner kroner, ifølge Reuters.

Antallet og kompleksiteten i slike ransomware-angrep er steget betydelig det siste året. I løpet av de siste månedene er en rekke bedrifter både i USA og Norge rammet av ødeleggende angrep.