Nå far du varsel på mobiltelefonen når prøvesvaret er klart

Fra mandag kan man få et varsel på SMS eller på epost når prøvesvaret er klart, slik at man slipper å logge seg på tjenesten flere ganger for å se etter resultatet på prøven.

For å få telefon- eller epostvarsel, må man ha opprettet en brukerkonto på helsenorge.no. Varselet sendes samtidig som legen får svaret.

Man finner prøvesvaret fra koronatesten ved å logge seg inn på helsenorge.no.

