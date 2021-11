Tripletex lanserer logistikkmodul

Annonse

Tripletex, som leverer skybasert programvare for økonomistyring, lanserer sin egen lager- og logistikkmodul. Det mener selskapet i en pressemelding gjør dem til den første norske skybaserte leverandøren som tilbyr et fullverdig lager-og logistikksystem inne i ERP-systemet i SMB-markedet.

– Vi har lenge sett behovet for og hatt et ønske om å lansere en løsning for å håndtere lager og logistikk inne i Tripletex, sier daglig leder i Tripletex, Hege Oustad, i pressemeldingen.

– Når brukerne nå får tilgang til produkter, varelager, innkjøp og avvikshåndtering rett i økonomisystemet, muliggjør dette innsikt, kontroll og ikke minst samarbeid med regnskapsfører på et helt annet nivå enn tidligere.

Arven etter Mamut

Tripletex har 60.000 norske bedrifter på kundelisten, og over 250.000 brukere bruker systemet til å føre regnskap og ha kontroll på selskapsøkonomien. Tripletex tok over ansvaret for Mamut One-programvaren i 2020 og fikk med seg drøyt 10.000 kunder og alle ansatte. Mamut, som ble startet av gründer Eilert Hanoa i 1994, var lenge den dominerende programvaren i norske varehandelbedrifter, og brukes stadig av flere tusen norske selskaper.

– Da vi tok over ansvaret for Mamut fikk vi med oss det som nok må kunne sies å være Norges beste utviklere på dette feltet, og det ble da enda mer naturlig å ta stafettpinnen videre, sier Oustad.

Tripletex har hatt en årlig omsetningsvekst på mellom 50 og 70 prosent etter at selskapet ble startet 2002.

– I 2020 omsatte vi for 450 millioner kroner og det var vi meget godt fornøyd med. I år forventer vi å vokse med rundt 35-40 prosent på inntekter fra skyløsningene våre og på det nivået tror vi at vi kommer til å ligge på i mange år fremover, sier Oustad.