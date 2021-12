Årets vinner i Telialigaens bedriftsserie

Annonse

Vårsesongen i Telialigaen er over for i år, og ikke helt uventet var det Apeks som stakk av gårde med tittelen blant de proffe lagene. Laget hadde like mange seire som Oilers e-sport gjennom serien, og det ble til slutt det ene tapet til Oilers som ble avgjørende.

I bedriftsligaen for Counter-Strike Global Offensive ble det kanskje mer spennende, med over 80 lag fra forskjellige bedrifter som kjempet seg gjennom sesongen i håp om å komme til sluttspillet. I semifinalene møttes lagene Bouvet og Kverneland Group, samt AutocoHamar og Intility. Bouvet gikk videre til finalen mot AutocoHamar, men det var sistnevnte som stakk av med seieren og retten til å kalle seg seriemester i år.

Semifinalene ble en tett affære, og lagene fulgte hverandre rimelig tett. AutocoHamar lå lenge under i sin semifinale, men kom tilbake for å kapre finaleplassen.

E-sport gir mer synlighet

Claudio Ahumada, eller Cruzificador som han er bedre kjent som i spillverden er daglig leder hos Autoco Hamar og sier e-sport er en fin måte å gjøre bedriften mer synlig innen flere arenaer.

– Vi meldte oss på så fort vi fant ut at Telia skulle ha en Bedriftsserie i Counter-Strike. Vi ønsket å være mer synlig som bedrift også I e-sportverdenen. Vi hadde lenge snakket om å gjøre oss mer synlige innen flere arenaer som bedrift, derfor har vi lag i både padel og e-sport.

Brødre

Laget fra Autoco er litt spesielt med tanke på at det er fire brødre som spiller sammen. Samtlige jobber i bedriften og Ahumada sier de kanskje er mer samspilte av den grunn.

– Vi eldste begynte med dette når vi var 14-15 år gamle og ble introdusert for spillet på et lan hos noen eldre venner. Siden da har vi spilt, og de minste brødrene var jo selvsagt nysgjerrige på hva vi drev med så da ble det naturlig at de også interesserte seg for Counter-Strike. Vi har spilt sammen lenge og vi har jo det som tradisjon at vi tar 1-2 Turneringer sammen hvert år.

Ahumada og broren Angelo, kjent under navnet GoldHawk trente sammen opp de yngre brødrene i laget.

Sluttspillet i Counter-Strike vinnes når man vinner 16 runder, og det er strenge regler for hva man kan, og ikke kan gjøre i slike turneringer. Alle spillerne må gjøre opptak av spillets gang slik at det eventuelt kan gjennomgås ved en senere anledning. Lagene har også trenere, i det minste de fleste lagene i de øverste divisjonene.

Telialigaen har også andre spill for bedrifter og flere lag er registrert i blant annet Rocket League

Høyt nivå

Nivået i årets bedriftsliga var høyt, noe Ahumada kan bekrefte. Samtidig oppfyller han enhver it-journalists drøm, som endelig kan stille det mest oppbrukte spørsmålet innen journalistikken: hva føler du nå?

–Det føles bra ut! Vi var meget fornøyde med seieren og vi hadde en ambisjon om å være med i sluttspillet. Målet er alltid å vinne, men ingen av oss spiller aktivt så vi var litt usikre på hvor langt vi kunne nå og hvor høyt nivå de andre bedriftene hadde. Topplagene var gode, vi hadde noen ordentlige jevne kamper som kunne bikket begge veier.

På spørsmål om det blir gjentagelse til høsten er Ahumada klokkeklar.

– Vi er klare, dette ga mersmak og vi syntes det var veldig fint å ha dette samlingspunktet for bedriften vår samtidig som vi er ute og markedsfører oss som bedrift.