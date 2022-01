Fusjonen er gjennomført og nå er Tietoevry her

Annonse

I en pressemelding på Evrys engelskspråklige nettside opplyser selskapet at fusjonen mellom finske Tieto og norske Evry ble sluttført den 5. desember. Det nye navnet Tietoevry er registrert i det finske foretaksregisteret, og selskapets aksjer skal omsettes på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Oslo Børs.

Dermed har en ny nordisk it-gigant med 24.000 ansatte verden over, derav 10.000 it-konsulenter, sett dagens lys.

Integrasjonen begynner

– I dag markerer vi en signifikant milepæl i og med at navnet Tietoevry er juridisk etablert. Vi er ekstremt begeistret for å samle styrkene ved å lage et ledende nordisk digitalt foretak, sier den nye konsernsjefen, finnen Kimmo Alkio i pressemeldingen.

Han forteller videre at selskapet ser tallrike muligheter i markedet, både for kundene og det samlete selskapet. Konsulentmarkedet vokser med oppunder ti prosent og en god del av investeringene i markedet drives av datatunge tjenester, påpekes det.

– Med våre kombinerte styrker er vi i stand til å akselerere veksten, og derigjennom bringe merverdi til våre kunder, ansatte og eiere, sier Alkio videre.

– Fra i dag skal vi bevege oss sammen framover i vår reise der vi fokuserer på operasjonell og kulturell integrasjon og realisering av synergier. Ved å bygge på vår nordiske arv av åpenhet, tillit, mangfold og bærekraft, vil vi skape en digital fordel for virksomheter og samfunn, avslutter Alkio.

Så får vi se hvor lenge Evry-navnet lever før det er slukt, og navnet på konsernet igjen bare blir Tieto.