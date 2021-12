Sopra Steria Norge og MoCibro kniver om teten

Annonse

Det er ingen tvil om at engasjementet for Movember er høyt i norsk it-bransje. I skrivende stund passerer totalen i It-barten 50.000, og det til tross for at det bare er mulig å arrangere virtuelle events og innsamlinger i år.

Hvis vi sammenligner it-barten med andre norske utfordringer, kan det se ut som om vi opprettholder status som det desidert største. Den nest største utfordringen i norske Movember er oljebarten, som foreløpig ligger an til å samle inn omtrent halvparten så mye som It-barten.

Hard tetkamp

Det er fremdeles mye igjen av årets It-bart, så ingen ting er avgjort. Ikke desto mindre kan det virke som om to av forhåndsfavorittene er i ferd med å sprenge feltet.

Seiersvante Sopra Steria Norge og laget fra Experis Ciber, MoCibro, har dannet en tydelig tet-duo i kampen om det gjeve vandre-trofeet. Her renner det stadig inn donasjoner, og lagene følger hverandre svært tett. Det skiller bare hundrelapper.

Fra disse er det et lite sprang ned til lagene som halser etter. Her kan det virke som bartene gror litt saktere enn hos tetduoen, men også her er det en hårete kamp om plassene.

Forse stiff upper lip og Mozets ligger best an, mens Bouvet, Accenture Norge og Oracle Autonomo’s følger på litt avstand.

Fortsatt mulig å bli med

Fremdeles er det imidlertid full mulig å kaste seg inn i konkurransen – det er ennå lag som har meldt seg inn men ikke startet innsamlingen, og for de som føler seg kallet men ikke har kommet så langt er påmeldingen åpen hele måneden.

Bli med på moroa, skap litt avveksling i årets mørkeste måned, og bidra til en god sak. Du kan følge utviklingen på Computerworlds It-bart her.